Lo "scherzo" del pallone costa caro al Foggia: 20mila euro di multa

Un pallone di troppo costa caro al Foggia: dopo la sfida vinta contro il Perugia, il Giudice Sportivo, ha infatti deliberato una ammenda di 20mila euro alla società rossonera "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere, al 32' del secondo tempo, un componente della propria panchina lanciato sul terreno di giuoco un pallone al fine d'impedire un'azione della squadra avversaria, tale comportamento creava un clima di tensione che costringeva il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa due minuti; per avere inoltre, dal 30° del secondo tempo, non reso più disponibili i palloni ai propri raccattapalle determinando, di conseguenza, un ritardo nelle riprese di giuoco".

Squalificato per un turno anche Denis Tonucci, espulso dalla panchina, per essere entrato sul terreno di gioco assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario.