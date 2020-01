"Alti profili di rischio": Foggia-Nocerina vietata ai tifosi ospiti

A seguito della determinazione, in data 9 gennaio 2020 con cui il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive ha rilevato che l'incontro tra Foggia e Nocerina risulta tra quelli "connotati da alti profili di rischio", il Prefetto di Foggia Raffaele Grassi ha disposto, in occasione dell'incontro di calcio in programma domenica 19 gennaio, il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.