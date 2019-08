La 'Curva Nord' contro la società: "Prezzi dei tagliandi alto, il calcio dei padroni non ci appartiene"

La Curva Nord diserterà l'incontro della Coppa Italia Dilettanti tra Foggia e Nardò, in programma il 25 agosto allo Zaccheria. "Considerato il costo, a nostro dire elevato, dei tagliandi per la partita interna di domenica, abbiamo deciso di disertare la gara! Il calcio dei padroni non ci appartiene, lo abbiamo ribadito in passato con altre società e lo continueremo a fare ogni qualvolta ce ne sarà bisogno. La curva nord resterà vuota e invitiamo quanti ci seguono di sposare la nostra e vostra causa. Amiamo i nostri colori e siamo pronti in ogni dove a sostenerli, ma non dimentichiamo che il calcio è del popolo! Contro il caro prezzi a difesa del nostro ideale!".

Il costo dei biglietti è di 10 euro.