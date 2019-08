Curve a 5 euro, Felleca chiama all'appello i tifosi: "E' la prima in casa, voglio lo stadio pieno"

Aperta la vendita dei tagliandi per assistere al match Foggia-Nardò, gara valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di LND, in programma domenica 25 agosto alle 20 allo Stadio Comunale Pino Zaccheria.

La società fa sapere che "i prezzi sono stati stabiliti venendo incontro a tutte le esigenze della numerosa tifoseria rossonera, al fine di riempire lo Zaccheria consentendo a tutti di poter assistere della prima gara interna dei proprio beniamini, in una competizione ritenuta molto importante dalla società"

Qualche ora fa la Curva Nord Franco Mancini, attraverso un comunicato stampa, aveva manifestato la volontà di disertare il match. I tagliandi d’ingresso nominali potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita Vivaticket autorizzati di Foggia e provincia e online.