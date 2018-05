VIDEO | Dalle maglie di Pelè e Maradona al pallone del 1872 : a Foggia è di scena la storia del calcio

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Oltre 200 pezzi tra palloni, maglie, scarpini, biglietti originali, storiche prime pagine dei giornali. E’ la Mostra del Calcio Internazionale, organizzata dall'Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) di Foggia, Con.ar.t., Mitico Channel, ASD Capitanatainsport e la libreria Velasquez (Decorparty partner dell'evento), che nel suo tour lungo lo Stivale, ha fatto tappa a Foggia, e sarà visitabile fino al prossimo 19 maggio, nei locali del Con.Ar.t. a Villaggio Artigiani.

Un virtuale viaggio nel tempo, reso possibile grazie ai cimeli dei collezionisti Luigi Carvelli e Renato Mariotti, che parte dal XIX secolo, quando il football emetteva i primi vagiti, percorrendo la storia del calcio attraverso le maglie in lana e con i numeri cuciti a mano indossate da autentiche leggende come Pelè, Maradona, Beckenbauer e Cruijff, fino ad arrivare ai giorni nostri, rappresentati dalle ultratecnologiche divise di Neymar e Mertens.

E non mancano le chicche, come le maglie di Tardelli e Materazzi, protagonisti negli ultimi due mondiali vinti dagli Azzurri, o la maglia del Brescia di Roberto Baggio, senza sponsor, utilizzata in segno di lutto dopo l’attentato alle torri gemelle nel 2001, o ancora l’insolita divisa a strisce biancoverdi che ai Mondiali del 1978 la Francia di Platini prese in prestito da una formazione di serie C argentina, prima della gara con l’Ungheria, per risolvere i problemi di uguaglianza cromatica con l’outfit scelto dai magiari.

E, in occasione dei 98 anni del Foggia calcio, festeggiati nella giornata di ieri, ecco in mostra le maglie rossonere oltre ai trofei vinti dai satanelli nelle ultime due stagioni.