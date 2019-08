Lucia Abruzzese e quel profumo di serie A: l'assistente foggiana designata per Triestina-Juventus

Comincia subito con un impegno prestigioso la stagione di Lucia Abruzzese. La foggiana (già internazionale di calcio femminile) è stata infatti designata come prima assistente (Fabio Pappagallo della sezione di Molfetta sarà secondo assistente) della terna diretta dall'arbitro Luca Zufferli (sezione di Udine), per l'amichevole in programma domani pomeriggio tra Triestina e Juventus, ultima impegno precampionato della squadra di Cristiano Ronaldo.

La Abruzzese tornerà allo stadio Nereo Rocco, dove lo scorso marzo ricevette i complimenti da parte della società giuliana per la sua prestazione.