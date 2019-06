Il Foggia Incedit riparte e ha un nuovo campo da allenamento

La prossima stagione calcistica per il Foggia Incedit si arricchisce di novità. Finalmente i ragazzi di mister Lasalandra potranno allenarsi su un campo vero.

Sarà infatti il sintetico del Sacro Cuore il rettangolo verde regolamentare dove si proveranno gli schemi. “Questa è una notizia importantissima – ha commentato l’allenatore dei Canarini – perché lo scorso anno siamo stati costretti ad allenarci per tutta la stagione su un campo da 5 contro 5. Finalmente potremo provare gli schemi per preparare al meglio le gare ufficiali nel campionato di Prima Categoria.

Avevamo l’obiettivo di allenarci al Sacro Cuore dallo scorso mese di febbraio e finalmente ci siamo riusciti. Voglio ringraziare Don Gino per il supporto fornitoci. Sono davvero contento – conclude mister Lasalandra – che la nostra società e soprattutto il presidente Oronzo Orlando abbiano mantenuto le promesse fatte. Allenarsi ancora una volta sul campo da calcetto sarebbe stato deleterio per la squadra”.

Sul fronte acquisti, dopo il ritorno di Salvatore Bruno, in casa Incedit è stato riconfermato Daniele Prencipe, forte esterno d’attacco che dunque per il terzo anno consecutivo vestirà la casacca della compagine foggiana. I tasselli del mosaico si stanno componendo e per il Foggia Incedit si profila una stagione esaltante

