Staiano, Cadili e Russo. Il Foggia piazza il tris: Gelbison k.o.

Tre gol per ripartire e per proseguire la corsa. Il Foggia non fallisce l'appuntamento con la vittoria, imponendo il fattore campo contro la Gelbison, un tempo squadra dalla difesa impenetrabile, e oggi arresasi alla furia rossonera già nei primi 45 minuti.

Alla squadra di Ninni Corda è bastato un primo tempo autorevole per mettere le cose a posto e per archiviare definitivamente la delusione patita in Coppa Italia. Una vittoria che consente ai satanelli di restare incollati al Bitonto (in vantaggio 3-0 sulla Fidelis Andria mentre vi scriviamo, ndr) e di creare un piccolo solco sulle altre inseguitrici (Casarano e Sorrento a -4, Fasano a -5, Taranto a -7).

La migliore delle risposte dopo i mugugni generatisi dopo la sconfitta ai rigori contro il Fasano, e per quei colpi di mercato che l'esigente piazza rossonera chiede a gran voce. Intanto la reazione c'è stata, grazie alle reti di Staiano, Cadili e Russo.

Ad aprirla è stato il giovane centrocampista classe 2001, che trova i tempi giusti per inserirsi in area e raccogliere l'invito di Russo, battendo poi l'estremo difensore avversario D'Agostino. Al 29' è già 2-0, che giunge sugli sviluppi di un piazzato dalla trequarti di Cittadino: sul pallone si avventa Cadili, la cui zampata trova anche una deviazione, prima che il pallone si depositi alle spalle di D'Agostino. La Gelbison è davvero poca cosa, il Foggia può gestire con calma, anche se c'è bisogno di Fumagalli per evitare che la partita si riapra: il numero uno dei satanelli al 43' sbarra la strada in uscita su Varela, in una delle pochissime sbavature difensive dei padroni di casa; due minuti dopo, la chiosa di Russo, che d'esterno destro supera D'Agostino.

La ripresa è solo un "ingombrante" segmento di tempo da vivere prima che il risultato venga ufficializzato. Le occasioni scarseggiano, lasciando lo spazio ai consueti cambi. Il Foggia vince e convince.