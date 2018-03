Recupero di Foggia-Empoli, è possibile chiedere il rimborso del biglietto

In riferimento al rinvio della gara Foggia-Empoli, inizialmente prevista per il 5 marzo e rinviata in segno di lutto per la scomparsa improvvisa del giocatore della Fiorentina Davide Astori, il Foggia Calcio comunica che i tagliandi emessi potranno essere utilizzati per il recupero della gara stessa fissato dalla Lega di Serie B per il 2 aprile alle ore 12:30.

I possessori dei tagliandi, che volessero ottenere il rimborso del biglietto, potranno procedere come segue:

Ticket acquistato online: il rimborso va richiesto inviando una email, entro le ore 23:59 di giovedì 22 marzo, a info@bookingshow.com. I termini sono tassativi.

Ticket acquistato in punto vendita: Il rimborso va richiesto esclusivamente presso il punto vendita in cui il titolo era stato acquistato presentando e riconsegnando il biglietto dalle ore 09:00 di sabato 17 marzo alle ore 23:59 di giovedì 22 marzo. Verrà rimborsato l'intero prezzo del biglietto (Prezzo + Prevendita). I termini sono tassativi.

Non è previsto il cambio di utilizzatore. Per qualsiasi informazione, resta a disposizione l’indirizzo mail biglietteria@foggiacalcio1920.it