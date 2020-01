Il foggiano Davide Cicchetti convocato per i Giochi del Mediterraneo 2020

Il Foggiano Davide Cicchetti del Circolo Schermistico Dauno è stato convocato per i Campionati del Mediterraneo 2020, importante manifestazione giovanile che si svolgerà a Tunisi dal 24 al 26 gennaio.

Alla competizione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Lo sciabolatore Cicchetti salirà in pedana il 24 per partecipare alla gara della categoria Cadetti e il 25 per la gara categoria Giovani. Il programma della manifestazione si chiuderà giorno 26 con le gare a squadre miste per armi.