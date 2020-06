Cori pro-diffidati, stangata per il Foggia: Felleca inibito per 40 giorni, 9 giocatori multati e 4 squalificati

Mano pesantissima del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare nei confronti del Foggia, per i cori di vicinanza agli ultras diffidati, intonati dai calciatori rossoneri al termine della gara di Coppa Italia vinta contro la Turris lo scorso 16 ottobre.

Il caso generò un autentico polverone, soprattutto per un servizio del Tg1, che accostava l'episodio alla 'Quarta mafia', per il quale il Telegiornale della prima rete nazionale fu querelato per diffamazione dalla società rossonera.

I soggetti coinvolti furono deferiti lo scorso 21 febbraio. E nella giornata di venerdì scorso, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto dal dott. Cesare Mastrocola, e composto dagli avvocati Amedeo Citarella (relatore), Valentino Fedeli, Valentina Ramella, dal dott. Pierpaolo Grasso e dal rappresentante Aia Paolo Fabricatore, ha disposto numerosi provvedimenti tra multe, squalifiche e inibizioni.

Una multa di 1.600 euro è stata comminata ai calciatori: Andrea Cadili, Andrea Cittadino, Roberto Di Jenno, Manlio Di Masi, Ermanno Fumagalli, Federico Gentile, Matteo Gerbaudo, Youssef Sadek e Giuseppe Staiano.

Inibiti, inoltre, il presidente Roberto Felleca (40 giorni) e il dirigente Vittorio Mancini (2 mesi). Ammenda di 5.334 euro anche per il Calcio Foggia 1920.

Inoltre, quattro calciatori sono stati squalificati: 3 giornate per Gabriele Gibilterra, 5 per Simone Buono, Marco Loschiavo e Cosimo Salatino, questi ultimi due ora non più presenti nella rosa rossonera.