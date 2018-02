Foggia-Cesena di venerdì sera, a Parma di domenica alle 12.30

Un anticipo e un mezzo posticipo: in quattro giornate, dalla nona alla 12esima giornata, il Foggia di Stroppa scenderà in campo anche di venerdì e di domenica in trasferta. Foggia-Cesena si disputerà venerdì 16 marzo alle 20.30. Questo il motivo: anticipo disposto su richiesta del Ministero dell’Interno – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per garantire una migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in virtù di altra manifestazione concomitante, vale a dire la visita del Santo Padre a San Giovanni Rotondo prevista per il giorno successivo. Domenica 25 marzo alle 12.30, orario di pranzo, sarà la volta di Parma-Foggia.