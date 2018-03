Il guizzo di Mazzeo fa esplodere lo ‘Zac’: il Foggia supera il Cesena all’ultimo respiro

Finisce 2-1 l’anticipo della decima di ritorno. Rossoneri sotto a fine primo tempo per il gol di Laribi. In apertura di ripresa subito Agnelli pareggia, in pieno recupero il gol del bomber rossonero