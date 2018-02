A Foggia arriva il Carpi di Calabro: lo Zaccheria (di nuovo pieno) ha voglia di tornare a gioire

“E’ il momento chiave per far qualcosa di importante”. Vincere, innanzitutto, per dare continuità al momento più positivo della stagione, e restituire allo Zaccheria la sua antica inviolabilità. Il Foggia riparte da Foggia, dallo Zaccheria che contro l’Avellino è tornato ad assistere a una vittoria, seppur resa ‘monca’ dall’obbligo delle porte chiuse. Domani si torna all’antico, ai 14mila circa, pronti a spingere la squadra verso il percorso di rinascita che sembra sia stato intrapreso. E che non può né deve essere bloccato ora. A Foggia arriva il Carpi, squadra contro la quale, all’andata ottenne la sua prima stagionale. La formazione di Calabro è in buona condizione, in striscia positiva da tre partite (2 vittorie e un pareggio), e incollata al treno playoff (a pari punti con il Venezia ottavo). Insomma, allo Zaccheria arriverà una squadra vogliosa e consapevole di scippare punti ai rossoneri. I tifosi rossoneri auspicano altro, naturalmente.

Foggia-Carpi: le probabili formazioni

QUI FOGGIA – Quattro giocatori non saranno a disposizione di mister Stroppa: ad Agazzi e Figliomeni, già fuori uso a Palermo, si è aggiunto Tarolli. C’è poi la squalifica di Loiacono che genera il più grande ballottaggio in formazione: chi lo sostituirà, Martinelli o Calabresi? Il giovane scuola Roma sembra in vantaggio. Confermato in blocco il quintetto di centrocampo, con Greco a cucire, Agnelli e Deli ai suoi fianchi, Gerbo e Kragl sulle corsie. L’altro dubbio potrebbe profilarsi in attacco, dove Duhamel si candida a una maglia da titolare dopo il gol di Palermo. Ma Nicastro resta in vantaggio.

QUI CARPI – La più grande assenza tra gli emiliani è senz’ombra di dubbio quella di Jerry Mbakogu, che sbloccò il risultato nella gara di andata. Tuttavia Calabro può contare su Melchiorri, Malcore e Nzola. Il primo è il favorito a vestire la maglia da titolare in avanti, con Concas ad agire alle sue spalle. In difesa ecco l’ex Di Chiara, reduce dai primi sei mesi a Benevento. A centrocampo spazio per Pasciuti e Garritano – oggetto del desiderio rossonero nell’ultima sessione di mercato – sulle corsie, con Mbaye che dovrebbe affiancare Verna in mezzo.

FOGGIA (3-5-2) Guarna; Tonucci, Camporese, Calabresi; Gerbo, Agnelli, Greco, Deli, Kragl; Nicastro, Mazzeo. All. Stroppa

CARPI (4-4-1-1) Colombi; Pachonik, Poli, Ligi, Di Chiara; Pasciuti, Verba, Mbaye, Garritano; Concas; Melchiorri. All. Calabro