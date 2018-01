Il Foggia non si ferma più: è fatta per l’attaccante francese Mathieu Duhamel

144 gol in Francia, Mathieu Duhamel è un giocatore del Foggia. L’arrivo del 33enne attaccante transalpino nel capoluogo dauno è previsto per mercoledì. L’ufficialità è stata data questo pomeriggio da Sannella a Lucio Fares durante la conferenza stampa di presentazione di Kragl e Gigi Scaglia.

Il proprietario dei rossoneri e il ds Nember si sono recati in Francia e hanno raggiunto l’accordo. Forte fisicamente e freddo sotto porta, Duhamel è una punta centrale di 183 centimetri. Ha giocato nel Caen, Troyes, Mets, Evian e Le Havre.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, il presidente ha dichiarato: “Coletti ha diverse offerte, le valuteremo. Anche Calderini. Per Sarno in settimana verrà definita la risoluzione del contratto