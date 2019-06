Piccoli campioni crescono e vincono: gli Esordienti del Foggia calcio trionfano al Torneo Under 12 di Ostuni

Se per i grandi i risultati dell'ultima stagione sono stati tutt'altro che lusinghieri, nel settore giovanile ci sono ragazzi che scendono in campo con grinta e passione e riescono anche a festeggiare per delle vittorie.

È accaduto ai ragazzi del Foggia calcio (categoria esordienti) protagonisti al torneo di calcio giovanile Under 12, tenutosi lo scorso weekend a Ostuni. Dodici le squadre partecipanti divise in tre gironi, prima di arrivare alla fase finale giocatasi ieri. I giovanissimi rossoneri sono riusciti a sconfiggere la V. Riccio in finale per 4-2, portando a casa anche i premi di miglior giocatore e di capocannoniere, andati rispettivamente ai giovani Conte e Cuttano.

Grande soddisfazione per la squadra (composta dai portieri Vigilante e De Vito, dai difensori Montepeloso, Bruno, Cariati, Di Sibbio, De Vito C., dai centrocampisti De Marco, Viscillo, Nardella, Caggianello e dagli attaccanti Conte, Brattoli, Cuttano e Sollazzo), per il tecnico Giuseppe Spinelli, il collaboratore Carmine Calò, e i dirigenti Marta Melchionna e Vito Pascone.

"Questa società si sta impegnando tanto per il settore giovanile, che va curato per formare i campioni del futuro, a partire dai ragazzi più piccoli; il risultato di Ostuni ci ripaga per gli sforzi profusi, e ci dà grande soddisfazione", ha commentato Marta Melchionna.