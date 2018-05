Al Foggia il campionato dei fans: i supporter rossoneri vincono il torneo ideato dalla Lega B

Con più di 125.000 utenti unici e oltre 20.000 utenti registrati, volge al termine la prima edizione di Lega B Start – League of Fans, la piattaforma di fan engagement digitale realizzata dalla Lega B in collaborazione con le 22 associate dedicata ai tifosi e tutti gli appassionati della Serie B ConTe.it.

La competizione digitale, partita ufficialmente il 27 settembre 2017, si è sviluppata parallelamente al calendario del campionato, per un totale di 36 giornate divise in 8 Round. Al termine di ogni Round, centinaia di tifosi hanno avuto la possibilità di vincere esperienze e premi unici direttamente dalla propria squadra del cuore, i cui racconti sono raccolti nella rubrica Lega B Start - Fan Stories sul sito ufficiale della Lega B.

2.300 iscritti, 2.600.000 punti League of Fans, 86 punti in classifica generale, +6 lunghezze sulla seconda classificata, il Bari. Con questi numeri da capogiro e con ben due giornate d'anticipo il Foggia si è laureato Campione della League of Fans 2017/18.

La Lega B avrà il piacere di premiare il Foggia in occasione dell'ultima partita casalinga di questa stagione, Foggia-Salernitana, in programma sabato 12 maggio 2018 allo Stadio Zaccheria. Nell'intervallo tra primo e secondo tempo, oltre alla consegna della Coppa, verrà premiata la "squadra digitale" rossonera principale artefice del successo che sarà composta dagli 11 utenti di Foggia Start che hanno totalizzato il punteggio più alto della League Of Fans individuale fino alla 40^ giornata.

La Lega B esprime infine le più sincere congratulazioni a tutti i tifosi iscritti a Foggia Start che hanno partecipato con grande coinvolgimento e passione alla competizione, permettendo al proprio Club di vincere il campionato digitale.