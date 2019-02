Sorpresa dei giocatori del Foggia per Nico, ma dal reparto di onco-ematologia è lui a suonare la carica: "Siate feroci!"

Ed ecco un'altra 'puntata' di un'amicizia speciale: quella stretta tra il giovanissimo youtuber NicoForza e i giocatori del Foggia Calcio.

Tra videochiamate, striscioni (portafortuna) in curva allo 'Zaccheria' e visite inaspettate, i rossoneri hanno sorpreso nuovamente NicoForza raggiungendolo, nel pomeriggio di ieri, nel reparto di onco-ematologia pediatrica di San Giovanni Rotondo dove è ricoverato dallo scorso luglio per combattere una malattia del sangue.

L'episodio sarà presto oggetto di un video per il canale del giovane youtuber. Se i rossoneri sono andati da NicoForza per dargli una iniezione di forza, coraggio e fiducia, è stato il giovane tifoso a caricare la squadra: "Siate feroci", ha detto il giovane tifoso, "C'è sempre qualcuno o qualcosa che è più forte di noi e non ci dobbiamo mai abbattere".