Corsa contro il tempo per salvare il Foggia: stipendi problema numero uno, ok degli sponsor. Landella "preoccupato"

Corsa contro il tempo per il Foggia Calcio. Dopo il comunicato-addio dal sapore amaro dei fratelli Sannella, questo pomeriggio a Palazzo di Città un gruppo di imprenditori ha incontrato il presidente Lucio Fares e il sindaco Franco Landella nel tentativo di venire incontro alla società rispetto all'obiettivo iscrizione in Lega Pro che scade il 24 giugno e al pagamento degli stipendi ai calciatori, una cifra, quest'ultima, che si aggirerebbe intorno ai due milioni di euro (l'urgenza numero uno ad oggi). Bisognerà consegnare poi tutto l'incartamento e la fideiussione di 350mila euro, propedeutica all'iscrizione in campionato.

Di Carlo, De Nittis, Castellano, La Torre, Dell'Erba, Santacroce, Insalata, D'Alba, Trisciuoglio e Martinelli, questi gli imprenditori che hanno partecipato al vertice pro Foggia.

All'uscita da Palazzo di Città, Pino Di Carlo ha assicurato la volontà di tutti di dare una mano anticipando la quota sponsorizzazione. "Sono pronti a riconfermarla". Quindi, nessun ingresso in società ma, ha precisato l'imprenditore foggiano, "un contributo economico per quanto importante non è sufficiente a risolvere i problemi".

"Ci stiamo dando da fare" speriamo bene ha detto Landella. "Sono preoccupato, non è facile, ci sono pochi giorni, io l'ho saputo solo lunedì" il commento del sindaco