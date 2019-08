Calcio Foggia, ufficiale l'ingaggio di Ahmed Kadi

Eddy Sofiane Ahmed Kadi è un nuovo giocatore del Foggia. L'esterno 22enne nativo di Lione è stato ufficializzato dalla società rossonera. Arriva in prestito dalla Salernitana, società proprietaria del cartellino, ma nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Pro Piacenza in serie C (8 presenze).

Cresciuto calcisticamente nella Virtus Entella, ha vestito anche le maglie del Lanusei (28 presenze 9 gol) in serie D, e dell'Alessandria (7 presenze) in serie C.