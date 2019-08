Un nuovo under per il Foggia: arriva l'ex Taranto Salatino

Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito il diritto alla prestazioni sportive di Cosimo Salatino.

Esterno d’attacco classe 1999 nativo di Lizzano, Salatino è cresciuto nella Virtus Francavilla dove ha esordito in serie C nella stagione 2016/17 (2 presenze). Nella stagione successiva è poi passato al Gravina, in serie D (24 presenze e 5 gol) per poi trasferirsi a Taranto, dove lo scorso anno ha totalizzato 23 presenze e 2 gol.

“Stiamo lavorando giornalmente per completare il reparto under e garantire una rosa che abbia le caratteristiche ideali per vestire la maglia del Foggia - dice il DT Ninni Corda - “Cosimo rientra tra quei ragazzi degni di poterla indossare”.