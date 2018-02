Tifosi facinorosi, Fares (Foggia Calcio): “Stiamo pensando di costituirci parte civile”

Nel giorno della presentazione del portiere olandese Andries Noppert (“Sono alto, ho braccia lunghe, bravo ad impostare con i piedi e a lanciare palle alte, sono venuto a Foggia per imparare e crescere, desidero lasciare il segno come calciatore e uomo”), il presidente Lucio Fares ha commentato la decisione del Prefetto di far disputare la partita di sabato contro l’Avellino a porte chiuse, anticipando che la società starebbe pensando di costituirsi parte civile “nei confronti di quei pochi facinorosi che rovinano l’immagine e creano un danno incredibile”. Fares ha poi lanciato l’appello ai tifosi che in qualche modo seguiranno, anche fuori dallo stadio, la gara, invitandoli di fatto a stare tranquilli e a non alimentare la situazione in un momento già di per sé difficile per la società" (Guarda il video)