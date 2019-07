Da Kragl a Gerbo. Ufficiale l'addio al Foggia: la Figc delibera lo svincolo dei calciatori

La notizia era nota da tempo, ora c'è anche l'ufficialità. Con la mancata iscrizione al campionato di serie C, in base all'articolo 110 delle NOIF, la Figc ha deliberato lo svincolo d'autorità di tutti i calciatori tesserati del Foggia calcio.

Destino comune anche alle altre società non iscrittesi alla terza serie, ovvero Albissola, Lucchese, Siracusa e Arzachena.

Finisce così l'avventura di calciatori che hanno scritto una pagina di storia del Foggia calcio, dal capitano Agnelli, al jolly Alberto Gerbo, passando per Fabio Mazzeo, Ciccio Deli e il tedesco Oliver Kragl, quest'ultimo in attesa della delibera per poter firmare con il Benevento.

