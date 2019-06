Foggia calcio, spunta uno striscione a Palazzo di Città: "99 anni di storia meritano rispetto"

Un messaggio piuttosto eloquente: "99 anni di storia meritano rispetto". È la frase che campeggia su uno striscione affisso davanti a Palazzo di Città, teatro nella giornata di ieri di un incontro tra il sindaco Landella e alcuni imprenditori della Capitanata organizzato con l'obiettivo di aiutare la società rossonera a completare l'iter per l'iscrizione, la cui scadenza del 24 giugno è alle porte.

Lo striscione fa il paio con un altro affisso allo Zaccheria, davanti all'ingresso della tribuna: "Retrocessione, silenzio e disimpegno. L'epilogo del vostro progetto".

L'incognita sulle trattative per la cessione delle quote di maggioranza resta, malgrado il comunicato rilasciato ieri dalla società rossonera. Da qui l'iniziativa di alcuni tifosi rossoneri, che chiedono chiarezza, perché il timore di una nuova sparizione dalla cartina geografica del professionismo è piuttosto grande. Ipotesi che ancora non si esclude almeno finché non si sbloccherà la trattativa, ancora in corso, tra i Sannella e il gruppo imprenditoriale la cui origine è avvolta nel mistero.

