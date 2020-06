Falsa la notizia dell'interessamento al Foggia. La smentita della Viterbese: "Il presidente resta qui per regalare la B"

Non ci sarebbe alcun interessamento al Calcio Foggia 2020 da parte del presidente dell'A.S. Viterbese Romano. La smentita questa mattina in un comunicato stampa pubblicato sul sito della società del Lazio. "La A.S. Viterbese comunica, in merito agli articoli apparsi su un presunto interessamento da parte del presidente Romano all’acquisizione del Foggia Calcio, che tali notizie sono false e prive di ogni fondamento. Il presidente ribadisce la sua volontà nel continuare il progetto iniziato lo scorso luglio a Viterbo, dove è a lavoro con l’intera società per perseguire gli obiettivi prefissati, quelli della costruzione di un progetto giovane, sano e che mira a regalare alla città la tanto attesa Serie B"

