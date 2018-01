Foggia Calcio: non ci sarà nessun closing, salta la trattativa con Follieri

Non è successo niente. Tutto come prima. Un mese e mezzo di ammiccamenti, ospitate in tribuna d'onore, annunci, smentite, polemiche (tante), proroghe, fino allo stop.

La cessione del 50% delle quote dai Sannella ai Follieri non avverrà. Ad annunciarlo, in una breve nota apparsa sul sito ufficiale del sodalizio rossonero, i fratelli Fedele e Franco: "In data odierna la famiglia Sannella ha deciso di interrompere la trattativa per la cessione del 50% della società Foggia Calcio alla F-Holding".

Nessun closing, dunque. L'unica chiusura definitiva, viene posta sulla trattativa che, per la verità, sembrava già sul punto di arenarsi da giorni. La mancata chiusura entro il 31 dicembre, con la proroga spostata a un non meglio precisato giorno di gennaio avevano alimentato più di qualche dubbio. A poco è servita la nota con la quale Tony Podesta confermava la sua partecipazione nella Fholding, annunciando la presenza di investitori arabi e americani nella società dei Follieri. L'affare con il Foggia calcio è saltato.

Cosa cambia adesso? Nulla, almeno stando a quanto ribadiscono fermamente Fedele e Franco Sannella. Il progetto Foggia calcio proseguirà, anche senza nuovi soci: "Nel ribadire il proprio pieno e assoluto impegno a beneficio del Foggia Calcio, Fedele e Franco Sannella confermano come i programmi di investimento e di sviluppo continueranno senza esitazioni, per perseguire nel modo migliore gli obiettivi prefissati".