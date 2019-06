Foggia Calcio: iscrizione a rischio, alcuni imprenditori si tirano indietro. In corso vertice alla Tamma

700mila euro, e non più un milione. Quando mancano poco meno di 10 ore alla scadenza dei termini, la cifra raccolta non è al momento sufficiente per chiudere il capitolo iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro e garantire la permanenza dei rossoneri tra i professionisti.

Sembrerebbe che alcuni imprenditori che pure avevano garantito una somma di denaro come forma di sponsorizzazione, in queste ore si siano tirati indietro.

Per questo motivo sarebbe in corso un vertice alla Tamma, presidiata dalla polizia. Starebbero arrivando anche alcuni tifosi. C'è tempo fino alla mezzanotte di oggi.

Alla domanda di iscrizione bisognerà allegare il pagamento di stipendi, contributi, fidejussione e tassa di iscrizione.