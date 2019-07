Il "vecchio Foggia" dei Sannella fa ricorso al Tar: chiesti 34 milioni e la riammissione in serie B

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport "il vecchio Foggia dei Sannella" ha presentato ricorso al Tar del Lazio con richiesta di risarcimento danni per 34 milioni di euro a Coni, Figc e Lega di Serie B "per non aver potuto disputare i playout dopo la sentenza di primo grado del Tfn che condannava il Palermo.

L'avvocato Vincenzo De Michele - si legge sulle colonne del quotidiano sportivo - fa sapere che la società il cui capitale si sarebbe frantumato a seguito di quella decisione, chiederà la riammissione in serie B: "Qualora il Tar dovesse accordare la cautelare, qualunque altra società interessata oggi a rilevare il titolo sportivo sarebbe allettata da una eventualità di questo tipo"

