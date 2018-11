Foggia calcio, il Collegio di Garanzia accoglie il ricorso. Ma sulla penalizzazione rimanda tutto alla Corte d’Appello

Arrivano buone notizie in casa Foggia, dopo il pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni, in merito ai ricorsi presentati dal Foggia Calcio, e dai patron Fedele e Franco Sannella, rispettivamente contro la penalizzazione di 8 punti e le inibizioni di 3 e 1 anno per l’ormai nota vicenda dei pagamenti in nero.

La seconda sezione, presieduta dal professore Attilio Zimatore, ha rigettato il ricorso presentato da Fedele Sannella “per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, limitatamente alla parte in cui ha statuito e riconosciuto la responsabilità del ricorrente per aver impiegato, nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio s.r.l., somme derivanti dalla commissione di attività illecite”. Per lui confermata l’inibizione di 3 anni.

Accolto, invece, il ricorso presentato dal fratello Franco, inibito per un anno dalla Corte d’Appello, per avergli riconosciuto la “responsabilità per non aver controllato le vicende contabili della Società Foggia calcio”. Il Collegio di Garanzia ha annullato l’inibizione.

Infine il ricorso più atteso, quello relativo al Foggia Calcio, penalizzato di 15 punti in primo grado, e poi di 8 dalla Corte d’Appello. Il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso presentato dalla società rossonera, ma ha “rinviato alla CFA FIGC”. In parole povere, il Collegio di Garanzia ha riconosciuto la sproporzione della pena, lasciando che sia la Corte d’Appello a riformulare la pena. Scontato, dunque, che alla società venga accordato uno sconto di almeno 2 punti. Ma per il pronunciamento bisognerà attendere.