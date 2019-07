Niente illusioni né facili promesse, Felleca replica agli ultras: "Onoreremo la maglia del centenario"

Non si è fatta attendere la replica del presidente Roberto Felleca, allo striscione degli ultras apparso ieri sera davanti allo Zaccheria.

“Carissimi tifosi e cittadini, nell’accettare la lettera aperta, anche se anonima, indirizzata alla costituenda società, nella persona del Presidente Felleca, esprimiamo comprensione e condivisione per lo stato d’animo della tifoseria duramente provata dagli accadimenti degli ultimi mesi.

Ringraziamo perché ci viene data la possibilità di ribadire ad altrettante chiare lettere, che non è nostra intenzione né illudere chicchessia, né cedere a facili promesse, e faremo tesoro del consiglio, ancor più nei momenti di euforia. Quello che faremo lo faremo sempre secondo le nostre possibilità, ponendoci obiettivi realistici e coerenti con le nostre forze, pazienza se qualcuno storcerà il naso.

Ci sentiamo però di poter affermare che chiederemo a noi stessi e a tutti coloro che saranno e vorranno essere parte attiva di questa ripartenza, il massimo dell’impegno e che faremo del nostro meglio per onorare e “sudare” la maglia del Centenario. Il rispetto per la città e i suoi cittadini, per le tifose e i tifosi, per coloro che saranno i lavoratori e i calciatori della nostra squadra ed anche per gli avversari, è e sarà parte integrante della nostra filosofia e cultura personale. In questo momento siamo focalizzati sull’obiettivo non banale di finalizzare l’iscrizione entro lunedì 29 e ci scusiamo, ma alcuni aspetti, seppur importanti come la comunicazione, passano in second’ordine. Ancora grazie per l’ondata di energia ed affetto dimostratoci in queste ore. ZaFò"

