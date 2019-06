Foggia Calcio ad un passo dalla 'salvezza', continuano le donazioni. Landella: "Forse ci siamo, serve ultimo sforzo"

Vivere o morire. Il Foggia Calcio è al rush finale. Domani è il termine ultimo per completare l’iscrizione al campionato di serie C. Servono due milioni di euro. Parecchi, dopo il disimpegno dei Sannella. 500 sono in cassa. Altri 2-300mila euro dovrebbero metterli i patron in uscita. Ma non bastano, ovviamente. Le sorti della squadra rossonera sono tutte nelle mani del sindaco Landella, degli imprenditori e dei privati cittadini, a quali il sindaco si è rivolto per promuovere una colletta generale. Al momento la cifra raccolta si aggirerebbe attorno al milione di euro. Somma che fa dire a Landella in queste ore: “Stiamo lavorando alacremente, serve un ultimo sforzo”. Il lavoro di mediazione e persuasione, dunque, continua. La fiducia, rispetto alle scorse ore, è ovviamente in salita.