I pulcini del Foggia Calcio trionfano ad Avellino e si aggiudicano la 'Country Summer Cup'

In attesa di conoscere le sorti della prima squadra, il settore giovanile del Foggia Calcio continua a incasellare vittorie. Nel bellissimo impianto “Country Sport” di Avellino, i rossoneri della categoria 2008/2009 guidati da Mister Massimo Morlino si sono aggiudicati il “trofeo di clausura” battendo in finale l’ASC Santeramo per 2-0.