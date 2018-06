Il Foggia riparte dalla nuova campagna abbonamenti, tra viaggi nella storia e "gesti d'amore"

Malgrado le angosce, malgrado le possibili penalizzazioni, malgrado il rischio retrocessione. Malgrado tutto il Foggia calcio riparte, con la presentazione della nuova campagna abbonamenti. Campagna abbonamenti che - spiegano - è per la prossima stagione. Nessun riferimento a serie B o C. I prezzi sono quelli e quelli saranno, senza ragionare su quello che il Tribunale Federale dirà, anche perché i tempi mal si concilierebbero con quelli che la campagna abbonamenti richiedono.

Il Foggia dunque riparte, e lo fa dai suoi due volti più rappresentativi, quello del direttore sportivo Luca Nember e del capitano Cristian Agnelli. Da entrambi scorrono come pioggia torrenziale, parole d’amore per il Foggia. E se quelle del capitano sono il frutto di pensieri noti, assumono un carattere speciale le parole pronunciate dal diesse. Nember che si sente foggiano, malgrado sia in Capitanata da soli sei mesi e con la famiglia lontana: "Sono affezionato a questi colori". Da entrambi un messaggio unico: l’abbonamento è l’unica vera forma di amore e di sostegno nei confronti dei colori rossoneri, senza marce su Roma, contestazioni plateali, o altre manifestazioni a effetto, perché “abbonarsi aiuta la società. E’ il segno che ci siamo".

Verso il centenario

”99 anni per continuare a sognare”, il claim scelto nella nuova campagna abbonamenti, che - come ha spiegato il grafico Enzo Palma - segue l’inferno rossonero di due stagioni fa e il ‘BLove’ del ritorno in B. E' l'abbrivio a un viaggio biennale che condurrà al centenario del Foggia, nel 2020. Ecco perché il claim (Fo99ia) racchiude il 99 (gli anni che la società compirà nel 2019, ndr) nel nome Foggia in sostituzione della doppia G. Lo spot stesso sarà un viaggio nella storia rossonera, tutti gli elementi grafici (a partire dal ‘visual istituzionale’ che prende spunto dallo scudetto degli anni ‘70), avranno contenuti legati alla storia del Foggia. “Ripartire così, da testimonial, mi riempie di orgoglio", dice Agnelli. "Da foggiano, da capitano, ho grande voglia di ripartire, di trasmettere positività ed entusiasmo, che non viene solo da me, ma dalla famiglia Sannella, dalla dirigenza e da tutta la gente che lavora qui".

I prezzi degli Abbonamenti

Si parte dalla doppia tessera, la cui differenziazione cromatica servirà a distinguere gli abbonamenti normali dai ridotti. Quattro le fasi in programma: la prelazione, l’iniziativa ‘Prima ti abboni meno paghi’, le riduzioni e la giornata Pro Foggia). Poche le novità a livello di prezzi: non mutano quelli delle curve (180 euro), né quelli della tribune Est (240) e della Tribuna ovest laterale superiore (340). Cambia qualcosa nella tribuna inferiore, che verrà numerata completamente, e quindi chi sottoscriverà l’abbonamento o comprerà il singolo biglietto avrà il posto assicurato. La migliore visibilità della parte centrale determina una differenza di prezzo di 50 euro tra la parte centrale della tribuna inferiore (320) e quella laterale (270). Gli unici aumenti significativi riguarderanno i settori più importanti, con la tribuna centrale che costerà 570 euro e la Centralissima che sale a mille euro.

Prelazioni, tessera del tifoso e novità

Si comincia ufficialmente lunedì 2 luglio alle ore 15. Per i primi due giorni la vendita sarà attiva presso i botteghini, dal 4 luglio si potranno sottoscrivere gli abbonamenti anche online e nei punti vendita autorizzati. Novità anche per il circuito di vendita che sarà Vivaticket. Sarà possibile esercitare il diritto di prelazione fino al 12 luglio. La prima fase terminerà l'11 agosto, mentre dal 13 agosto al 1° settembre partirà la fase del championship price, con prezzo leggermente aumentato rispetto allo special.

Previste, come ogni anno, anche le riduzioni per gli under 16, gli over 65 e le donne. Immutate anche le condizioni per gli invalidi. Confermata anche l'opzione Family, con la possibilità di sottoscrivere minimo tre abbonamenti (non necessariamente nello stesso settore) a persone che appartengano allo stesso nucleo familiare.

Per i nuovi abbonati non sarà più necessaria la fidelity card. L'abbonamento potrà essere caricato sia sulla fidelity (per chi la richiedesse) o su tessera pvc. Ma dalla società suggeriscono la sottoscrizione, in quanto, in caso di smarrimento, la fidelità card sarebbe ristampabile.

Da quest'anno, per chi vorrà corroborare ulteriormente il proprio senso di appartenenza alla città c'è la novità rappresentata dallla 'Membership card'. Al costo di 75 euro dà diritto in primis a ottenere una maglia da gara del Foggia, alla quale si aggiungono altri vantaggi, come sconti sul materiale sportivo, la possibilità di effettuare un tour allo stadio nel pre-gara, oltre alla partecipazione a una conferenza stampa e a una cena o aperitivo con giocatori e membri dello staff tecnico.

"L'Abbonamento è di per sé un gesto d'amore, che testimonia il senso di appartenenza di ogni tifoso ai colori e alla città. Questa è una tifoseria che ha sempre primeggiato, e che deve confermare quella passione che ha mostrato a tutta l'Italia. E' un gesto che racchiude due aspetti: il primo è stare vicino a una società che ha fatto tanti sacrifici, e poi c'è l'aspetto sentimentale di chi vuole soffrire e gioire con questa squadra. Abbonarsi significa voler pagare il giusto, ma non ci potete togliere quello che ci siamo guadagnati sul campo. La serie b ci appartiene e dove ci sarà la nostra squadra ci saranno i nostri tifosi", ha dichiarato lo Slo Domenico Cataneo.

Gli fa eco Nember, che dribbla ogni domanda su quanto avverrà nel tribunale Federale: "Ho firmato un biennale perché credo in quello che ho fatto qui fino a oggi. Con questa proprietà si possono fare cose importanti, il Foggia ha ottenuto grandi risultati sul campo. Ci sarà una giustizia e confidiamo in essa. Fare l'abbonamento resta un gesto d'amore indipendentemente da quello che sta succedendo". E sull'allenatore (Grassadonia sembra di nuovo favorito su Oddo, ndr) annuncia: "Tra un paio di giorni lo ufficializzeremo. Manca ancora qualche dettaglio, bisogna trovare le condizioni perfette per la piazza, per me e per i giocatori che abbiamo e che potranno arrivare".