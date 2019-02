"And the Oscar goes to... Oliver Kragl": il tedesco miglior attore protagonista della Serie B nel 2018

Anche la serie B ha i suoi oscar. Non saranno prestigiosi come le statuette finite tra le mani di Lady Gaga o Rami Malek, ma nel loro piccolo generano soddisfazione negli "attori" premiati, i calciatori, naturalmente.

Cinque i premi assegnati per altrettante categorie, proprio come per gli Academy Awards americani, tutti relativi all'anno solare 2018, comprendente la seconda parte della scorsa stagione e la prima metà di quella in corso: Attore protagonista, attore non protagonista, attore emergente, scenografia, effetti speciali. A votare, i tifosi sul profilo Instagram ufficiale della Lega B.

E il premio come miglior Attore protagonista è andato a un calciatore del Foggia. Chi? Ovviamente Oliver Kragl. Il suo 2018 è stato semplicemente straordinario: con 6 gol, 5 assist e una serie di prestazioni maiuscole, che hanno contribuito a portare il Foggia dalla zona retrocessione a ridosso della zona playoff. Meno esaltante (a livello di risultati di squadra) la seconda parte del 2018, dove comunque il tedesco è stato il protagonista assoluto, capace di tenere a galla la squadra, e di accelerare il percorso di azzeramento della penalizzazione con 4 gol, tutti su punizione. Il quinto della stagione, lo ha invece realizzato sabato scorso, ancora su punizione nella incandescente partita con il Benevento.

A Coronado (migliori Effetti speciali), Serse Cosmi (miglior attore non protagonista), Perugia (miglior scenografia) e Sandro Tonali (Miglior attore emergente) gli altri premi.

