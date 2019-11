Mini abbonamenti per il girone di ritorno e sconti per il 'Black Friday': l'iniziativa del Foggia calcio per "amarsi ancora"

Amarsi ancora, anche e soprattutto nel girone di ritorno. Al via la campagna dei “mini” abbonamenti per la seconda parte di stagione dei satanelli: sette gare per contribuire alle vittorie di Gentile e compagni. Sette gare per compiere, tutti insieme, l’impresa.

Ma c’è un motivo in più per sottoscrivere l’abbonamento per il girone di ritorno (dal quale è esclusa la giornata Pro Foggia).

In occasione del Black Friday, infatti, la Società ha pensato a dei prezzi esclusivi: dalle ore 00.01 di venerdì 29 Novembre alle ore 23.59 di lunedì 2 Dicembre sarà possibile usufruire di un ulteriore sconto sul prezzo finale della tessera. Un’occasione unica per garantire, low cost, il massimo sostegno.

Il “mini” abbonamento potrà essere acquistato online sul sito vivaticket.com e presso il botteghino dello stadio Zaccheria nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 10:30-13:00 / 17:00-19:00

Sabato 10:30-13:00 / 17:00-19:00

Lunedì 10:30-13:00 / 17:00-19:00