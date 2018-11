La miglior tifoseria si trova a Foggia: i satanelli premiati agli Oscar del calcio

Miglior tifoseria dell’anno della Serie B. È questo il prestigioso riconoscimento ottenuto ieri sera dalla tifoseria rossonera nel corso dell’Italian Sport Awards – La Notte degli Oscar del Calcio Italiano – Gran Galà del Calcio Italiano 2018, al Dubai Village di Camposano, Napoli.

A ritirare il premio, nella duplice veste di Slo del Foggia ma anche in rappresentanza della splendida tifoseria rossonera, Domenico Cataneo. Il premio di ieri sera è il giusto riconoscimento ad una tifoseria unica che nella scorsa stagione ha seguito con infinita passione i propri beniamini in tutti gli stadi d’Italia dando loro sostegno e forza, distinguendosi, soprattutto, per correttezza e gioiosità.

"Un plauso va in particolare agli Ultras rossoneri che si sono sempre prodigati affinché tutte le trasferte si svolgessero sempre all’insegna del rispetto e della correttezza", si legge sul sito ufficiale del sodalizio rossonero.

Importante riconoscimento anche a Fabio Mazzeo, assente per motivi personali, a cui è andato il Premio Speciale dell'Anno per la strepitosa stagione in rossonero della scorsa stagione. Complimenti a tutti.