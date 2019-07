Gigi Del Neri e il Foggia: da calciatore "sinergia importante", da mister "mi hanno cercato ma non era il momento giusto"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

143 presenze e 11 gol con la maglia del Foggia, tra serie A e serie B, Gigi del Neri racconta il suo esordio in maglia rossonera, analizza il momento no dell'ambiente e spiega perché, quando è stato contattato, non ha accettato la panchina dei satanelli.

67 anni, del mister friulano si ricordano il Chievo dei miracoli, dalla promozione in serie A al debutto in Coppa Uefa. Nel 2002-2003, stagione d'esordio dei clivensi nella massima serie, la compagine gialloblu mantenne il primato in classifica per tutto il girone di andata e arrivò quinta. "Una favola che ha fatto innamorare parecchi italiani e ha fatto pensare che i sogni si possono realizzare".

Del Neri è anche il mister che con Cassano e Pazzini ha riportato la Sampdoria in Champions League.