L'Under 20 pesca in casa Foggia: Gori e Ranieri convocati in Nazionale

Per qualche giorno smetteranno la maglia rossonera per indossare quella azzurra. Gabriele Gori e Luca Ranieri sono stati convocati da mister Nicolato nella Nazionale Under 20 impegnata nel Torneo 8 Nazioni.

Gli azzurri saranno in campo il 15 novembre a Sassuolo contro la Germania, e il 20 novembre a Katwijk AAn Zee contro i pari età dell'Olanda.

Per i due calciatori foggiani, entrambi cresciuti nella Fiorentina, si tratta della seconda convocazione in Under 20, dopo quella ricevuta in estate in vista della sfida col San Marino. In quella occasione l'attaccante rossonero mise a segno anche il primo gol su rigore e fornì a Valeau l'assist per il quarto gol. I due giovani calciatori saranno a disposizione del ct a partire da domenica sera, quando raggiungeranno il ritiro di Correggio.