Un nuovo attaccante per il Foggia: ufficiale l'ingaggio di Francesco Russo

Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito il diritto alla prestazioni sportive di Francesco Russo.

Classe 1993, Russo ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia della Sicula Leonzio (45 presenze e 3 gol) in serie C. In carriera ha giocato anche con Taranto, Reggina, Fermana e Bra.

Il 23enne attaccante casertano ha da subito convinto lo staff tecnico, mostrando tenacia e grande spirito di sacrificio in questi giorni di ritiro pre-campionato. Elementi imprescindibili per poter far parte del gruppo rossonero.