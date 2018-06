Foggia calcio, accordo con Stroppa: può firmare con il Crotone

Passata è la tempesta. Stroppa e il Foggia possono separarsi, non senza una punta di amarezza per i tempi e le modalità, ma nemmeno con il dente avvelenato. Certo, in seno ai Sannella resterà la delusione per quel "cambio di idea" (parafrasando Nember) che ha spiazzato dirigenza e proprietà in un momento piuttosto delicato per il sodalizio dauno. Ma il braccio di ferro sul contratto che nei giorni scorsi avevano di fatto bloccato le trattative tra il tecnico di Mulazzano e la società calabrese, sembra essersi concluso. Nella giornata di ieri il Foggia avrebbe infatti dato il via libera al suo ormai ex allenatore, che in cambio avrà fatto delle rinunce in termini contrattuali (tra ultime mensilità della stagione appena trascorsa e quelle della successiva), per poter sposare il progetto Crotone. Un guadagno per entrambi, anche perché entro quattro giorni la società rossonera dovrà versare 400mila euro nelle casse dei calabresi per riscattare il cartellino di Oliver Kragl. Soldi che si possono spendere con più serenità, non avendo più a libro paga il mister e il suo staff tecnico.

Si conclude, dunque, dopo due anni, l'esperienza di Giovanni Stroppa sulla panchina rossonera. Anche per lui, come per i predecessori più recenti (Padalino e De Zerbi) non ci sarà una terza stagione alla guida dei satanelli. Tuttavia, due anni sono bastati per entrare nella storia, con il ritorno in B dopo 19 anni, a suon di record (di punti e di vittorie consecutive) e un nono posto a un passo dai playoff nella serie cadetta. Il tutto, nonostante le diffidenze della piazza e un rapporto con essa che non sembra mai essere decollato completamente. Ma di certo il suo addio si sarebbe potuto consumare in maniera diversa.