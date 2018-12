Foggia calcio, arriva l'ufficialità: esonerato Grassadonia

Dopo ore di attesa di sviluppi, arriva la prima ufficialità in casa Foggia: tramite il proprio sito ufficiale la società rossonera ha annunciato l'esonero di Gianluca Grassadonia.

"Il Foggia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Gianluca Grassadonia ed il suo staff. Al tecnico e ai suoi collaboratori un sentito ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi e l’augurio per il prosieguo della carriera", si legge nel comunicato.

Nessuna novità sul nome del nuovo allenatore. Nel frattempo l'allenamento di oggi sarà diretto dal tecnico della Primavera Gaetano Pavone.