Dopo gli svincoli arrivano le prime ufficialità: Deli a Cremona, Mazzeo a Livorno

Lo svincolo ufficiale - conditio sine qua non per accordarsi con altri club - lo hanno ottenuto solo ieri, ma per molti (come Oliver Kragl, ufficializzato dal Benevento ieri pomeriggio) una nuova avventura calcistica era già iniziata. A ruota seguiranno altri cambi di maglia. A cominciare da Francesco Deli, da poco annunciato dalla Cremonese: la mezzala offensiva ha firmato un triennale con la società grigiorossa.

Stessa durata del contratto firmato ieri da Luca Martinelli, che dopo due stagioni in B, fa ritorno in serie C dove vestirà la maglia del Catanzaro. Si attende soltanto l'ufficialità per il trasferimento di Busellato al Pescara, accordo però già annunciato la scorsa settimana dal presidente degli abruzzesi Daniele Sebastiani. Busellato raggiungerebbe Galano, già ufficializzato nelle scorse settimane.

Tante le squadre interessate ad Alberto Gerbo (dal Frosinone al Livorno, ma occhio al Crotone di Stroppa), mentre Camporese sembra vicino al Pordenone. I friulani hanno fatto un tentativo anche per Lucas Chiaretti che però sembra intenzionato a fare ritorno in Brasile. Per Fabio Mazzeo c'è l'ipotesi Livorno, che gli avrebbe offerto un biennale. Potrebbe ripartire dalla C (piace alla Reggina) anche Giuseppe Loiacono.

Tra i giovani, invece, si registrano le ufficialità del centrocampista Matteo Arena al Monopoli, mentre il terzino destro Cascione si aggregherà al Bari.

Erano solo in prestito al Foggia - che però avrebbe potuto esercitare il diritto di riscatto - Iemmello e Billong. L'attaccante è passato al Perugia in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie A. A titolo definitivo, invece, il trasferimento del difensore franco-camerunese alla Salernitana (contratto triennale).

