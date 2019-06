L'abbraccio di De Zerbi ai tifosi: "Foggia è unica, il tempo non cancella i sentimenti"

Anche Roberto De Zerbi, ex allenatore dei rossoneri e attuale mister del Sassuolo, ha rivolto un pensiero al Foggia Calcio e ai suoi tifosi. Lo ha fatto attaverso un lungo elenco di cose e un video-spettacolo dello Zaccheria: "Foggia è passione, cuore, pazzia, depressione, esaltazione, gioia, dolore, eccesso, amore, rabbia, orgoglio. Foggia è 70mila biglietti richiesti, 10mila per un allenamento, 5mila al rientro da una trasferta. Foggia è tutto o niente. Foggia è Foggia, Unica. La categoria? Un dettaglio. Il tempo non cancella i sentimenti.