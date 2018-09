Foggia calcio, si chiude la campagna abbonamenti: 7346 tifosi hanno sposato la causa rossonera

Si è chiusa il primo di settembre la campagna abbonamenti della stagione 2018/2019. In totale sono 7346 gli abbonamenti sottoscritti, con un incremento di ben 364 tessere rispetto alla scorsa stagione, quando si sfiorarono i 7mila abbonati (6982).

"Siete stati in tanti, 7346 per la precisione. 7346 tifosi che hanno deciso di esser al nostro fianco anche in questa stagione. A tutti voi va il sincero ringraziamento di tutta la famiglia del Foggia Calcio. Noi, per quel che ci riguarda, possiamo solo dirvi che continueremo ad impegnarci come abbiamo sempre fatto in questi anni con la certezza che insieme potremo raggiungere quei traguardi che tutti sogniamo", il commento della società sul proprio sito ufficiale.