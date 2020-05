Il Foggia riparte da dove tutto ebbe inizio: in via Galliani una targa per i cent'anni dei rossoneri

Una data importante, simbolica e significativa per la storia della città e non solo dello sport nostrano. Una contemporaneità difficile, che impone ora più che mai sobrietà e rispetto anche per le difficoltà sociali causate dall’emergenza Covid-19.

“Avremmo voluto tenere fede all’agenda del nostro cartellone – dichiara Bellisario Masi, presidente del Comitato nato dalla libera iniziativa di un gruppo di tifosi – ma gli effetti della pandemia hanno imposto un rinvio a tempi migliori di tutte le iniziative che restano comunque in programma. Nel rispetto delle difficoltà sociali che la nostra città sta vivendo e delle prioritarie restrizioni propedeutiche al superamento di questa delicata fase, ci è sembrato giusto pensare di realizzare qualcosa che potesse rimanere comunque a futura memoria, come ulteriore e sobria testimonianza di un legame fortissimo tra il territorio e la sua squadra di calcio”.

In quest’ottica, il Comitato Rossoneri per Sempre, ha scelto la maniera più discreta ed aggregativa possibile per celebrare, nella mattinata del 12 maggio 2020, i cento anni del movimento calcistico foggiano. Una targa ricordo verrà sistemata lungo via Galliani, e le ragioni dell’ubicazione hanno radici storiche ben profonde: “Su quel marciapiede, un secolo fa, i primi dirigenti del Foggia iniziavano a pianificare la nascita del calcio rossonero – ricostruisce Pino Autunno, giornalista ed attivista del Comitato – prima ancora di chiedere ospitalità all’allora Tribunale di Foggia, proprio in quella zona, vennero compiuti i primi e decisivi passi di una lunghissima storia che conduce fino ai giorni nostri”.



Alla breve cerimonia, che si terrà in via Galliani alle 10.30 di martedì 12 maggio, parteciperà una delegazione dell’Amministrazione Comunale, alla quale va il ringraziamento per la disponibilità dimostrata al cospetto dell’organizzazione di questa iniziativa.