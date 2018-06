Ritiro precampionato, fissate le prime amichevoli del Foggia: il 25 luglio c'è la Sampdoria

Saranno tre (per ora) le amichevoli precampionato che il Foggia disputerà durante il ritiro di Ronzone in Trenitno Alto Adige, in programma dal 15 al 30 luglio.

Il 19 luglio la prima uscita, alle ore 18, con l'Alta Anaunia, formazione di Seconda Categoria. Tre giorni dopo, alle 18.30, impegno un po' più probante contro la Virtus Bolzano, squadra che quest'anno ha festeggiato l'approdo in serie D, dopo aver vinto il campionato di Eccellenza. Entrambi i match si disputeranno sul campo sportivo di Ronzone.

Il 25 luglio amichevole di lusso contro la Sampdoria, in programma a Ponte di Legno, presso il Centro sportivo comunale di Temù, con calcio d'inizio fissato alle ore 17.30.

Prima di lasciare il Trentino sarà verosimilmente fissata un'ultima amichevole.