Alberto Gerbo lascia Foggia dopo 5 anni: ha firmato un biennale con l'Ascoli

Alberto Gerbo ripartirà da Ascoli. Il centrocampista ha firmato un contratto biennale con la formazione marchigiana e si è già aggregato al resto della squadra, dopo aver sostenuto le visite mediche.

Finisce, dunque, dopo cinque stagioni la sua avventura in rossonero. 133 presenze e 8 reti in campionato tra serie C e Serie B.