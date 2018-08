Iemmello a Foggia, stavolta ci siamo: il ‘Re’ è pronto a tornare

Pietro Iemmello a Foggia. Un tormentone ripropostosi ciclicamente a ogni tornata di mercato, estiva e invernale, sin dall’estate 2016, quella immediatamente successiva alla cocente delusione patita nella finale playoff con il Pisa. Iemmello non è più tornato al Foggia, che comunque la B è riuscita ad acciuffarla e difenderla con i gol di Fabio Mazzeo.

Nel frattempo il ‘Re’ si è diviso tra Sassuolo e Benevento: poche presenze, pochissime gioie come i gol, malgrado la soddisfazione di aver purgato – sempre a San Siro – prima l’Inter nel maggio del 2017, e poi il Milan di Gattuso con la maglia del Benevento, nella prima storica vittoria esterna delle ‘Streghe’ in serie A (Ph. ANSA).

A due estati da quell’addio al quale il Foggia non poté sottrarsi – troppo esose, allora, le richieste dello Spezia, che lo cedette al Sassuolo – il ritorno del Re sembra si stia per consumare davvero. Finalmente.

Per la verità già lo scorso gennaio c’era stato un tentativo da parte di Nember, stanato sul nascere solo dalle ormai note turbolenze societarie successive all’arresto di Fedele Sannella. Quest’estate Nember ci ha riprovato. Forte della volontà del calciatore, che a Foggia ha trovato un’autentica seconda casa, e della disponibilità del Benevento, malgrado i 6 milioni (tra prestito e riscatto) investiti per l’acquisto dal Sassuolo.

C’è chi giura di averlo già visto a Foggia da giorni: chi sogna la coppia con Mazzeo, potenzialmente tra le più devastanti della categoria, malgrado il 26enne calabrese debba smaltire i postumi di un intervento al ginocchio. Iemmello a Foggia, non è più un’utopia. Da Benevento, e non solo, danno l’affare praticamente per concluso, malgrado il tentativo di inserimento del Perugia, che però dovrebbe ‘accontentarsi’ di Ardemagni – propostosi a Nember dopo lo svincolo dall’Avellino – per completare il proprio reparto offensivo.

La formula

Ovviamente il ‘Re’ non tornerebbe a titolo definitivo: dopo averlo appena riscattato per 5 milioni, il Benevento non può regalarlo, né il Foggia può – a oggi – permettersi un investimento così oneroso per un singolo giocatore. Ecco perché le due società starebbero studiando la formula giusta, che dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati risultati, come la promozione in A. L’ufficialità potrebbe giungere già all’inizio della prossima settimana.

Benevento e Foggia sono comunque al lavoro già da settimane, per intavolare altre trattative. A Nember piace sempre Andrea Costa: affare difficile per i costi (il lauto stipendio del difensore) e per i dubbi dello stesso calciatore. Ai sanniti potrebbe giungere, a titolo definitivo, Alan Empereur. Il difensore brasiliano, ormai fuori rosa dal suo ritorno da Bari, piace sempre al Verona di Grosso, che ancora non ha rinunciato al suo acquisto. Ma nella trattativa, che potrebbe essere molto articolata, potrebbero rientrare anche Francesco Nicastro e il difensore francese Jean Claude Billong, 19 presenze complessive in campionato la scorsa stagione con le maglie di Maribor e Benevento. Anche nel caso di Billong, il trasferimento sarebbe in prestito (il Benevento lo ha appena riscattato per oltre 2 milioni), mentre l’attaccante del Foggia si trasferirebbe a titolo definitivo.

Dopo voci, apparizioni, sogni di mezza estate, il Iemmello sta per vestire di nuovo la maglia rossonera. Il ‘Re’ è pronto a tornare a Foggia.

Gallery