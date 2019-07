Terzo colpo del Foggia: arriva il difensore Maccarrone

Secondo colpo in difesa del Foggia di Felleca. Dopo l'arrivo di Cristian Anelli - che sarà presentato questo pomeriggio - è ufficiale anche l'ingaggio di Giordano Maccarrone.

Classe 1990, Maccarrone è alla prima esperienza in serie D avendo giocato sempre in Lega Pro, sin dalla prima esperienza col Milazzo in C2 nel 2010/11, cui hanno fatto seguito le stagioni con Gubbio (una presenza in B), Bellaria Igea Marina (C2), Savona, L'Aquila, Messina, Virtus Francavilla e Bisceglie.

"Indipendentemente dalla categoria certe chiamate non si possono rifiutare", ha dichiarato Maccarrone sui propri profili social.

