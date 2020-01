Pugno duro del Giudice sportivo: 4 turni di squalifica a Corda, 2 al vice Cau

L'espulsione rimediata nell'infausta trasferta di Gravina costa carissimo a Ninni Corda. Il tecnico rossonero è stato infatti squalificato per 4 giornate dal Giudice Sportivo per avere, nel corso dell'intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi. rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara mentre lo affrontava con fare minaccioso, facendolo indietreggiare e ponendosi petto a petto con il medesimo".

Destino simile anche per il suo vice Roberto Cau, al quale sono state comminate 2 giornate di squalifica. Per questo, nel delicatissimo derby con il Cerignola andrà in panchina il preparatore dei portieri Fabrizio Carafa, come già accadde nella gara interna contro il Gladiator.

Ad aggravare il bilancio ci sono altre quattro squalifiche, tutte per un turno. Salteranno il derby anche il portiere Ermanno Fumagalli (espulso per interruzione di una chiara occasione da gol), il difensore e vicecapitano Cristian Anelli, e i centrocampisti Salines e Cittadino, questi ultimi tre diffidati e ammoniti a Gravina. I quattro si aggiungono all'attaccante Tedesco che domenica sconterà l'ultima delle quattro giornate inflittegli dal Giudice Sportivo.

Sarà dunque un Foggia piuttosto rimaneggiato, anche in considerazione degli infortuni di Kourfalidis e Viscomi, entrambi non impiegati domenica scorsa, i cui recuperi in vista di domenica sono ancora in forse, e delle condizioni non ottimali di capitan Gentile, alle prese con una infiammazione al ginocchio.

Meno grave la situazione in casa Audace, che dovrà rinunciare a Diego Alfarano, espulso per doppia ammonizione nel derby contro il Brindisi.